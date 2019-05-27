МЧС нашли фрагмент тела погибшего серфингиста

Мужчина погиб из-за столкновения с «Метеором».

Инцидент случился сегодня, 27 мая, в Финском заливе. Эксперты сообщают, что на данный момент удалось найти часть тела погибшего мужчины, передают РИА Новости, ссылаясь на источники в ГУМЧС по Санкт-Петербургу.

Напоминаем, что серфингист катался на доске, когда произошла трагедия. Он угодил под огромный катер и скончался от серьезности полученных травм. Очевидцы уверяют, что «Метеор» мог избежать столкновения, так как любителя покататься на волнах было хорошо видно издалека.

Известно, что погибший нарушил Морской кодекс, который запрещает плавать внутри фарватера. В трагедии, уверены эксперты, виноват именно серфингист – он находился на расстоянии менее 200 метров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что появились подробности о столкновения «Метеора» с серфером. Сейчас проводятся оперативные мероприятия, чтобы понять наверняка – кто виноват.