Появились подробности о столкновения «Метеора» с серфером

Теплоход
Теплоход "Метеор". Фото: Википедия

Появились подробности столкновения теплохода «Метеор» с серфером в Петербурге.

Как сообщает УТ МВД по Северо-Западу в 14:45 на пульт дежурного транспортной полиции поступило сообщение, что на судовом ходу напротив «Газпром Арены» столкнулись теплоход и парусник.

Инцидент произошел днем в понедельник, 27 мая. Транспортная полиция Петербурга начала проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в районе Морской набережной, 37, серфингиста переехал скоростной пароход «Метеор».

Gazeta.SPb писала, что в ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» ударила молния. Инцидент произошел при старте с космодрома Плесецк. Несмотря на удар молнии, все приборы отработали в штатном режиме. Спутник был выведен на орбиту в расчетное время.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
"Метеор" газпром-арена серфер
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