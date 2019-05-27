Появились подробности о столкновения «Метеора» с серфером

Появились подробности столкновения теплохода «Метеор» с серфером в Петербурге.

Как сообщает УТ МВД по Северо-Западу в 14:45 на пульт дежурного транспортной полиции поступило сообщение, что на судовом ходу напротив «Газпром Арены» столкнулись теплоход и парусник.

Инцидент произошел днем в понедельник, 27 мая. Транспортная полиция Петербурга начала проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в районе Морской набережной, 37, серфингиста переехал скоростной пароход «Метеор».

Gazeta.SPb писала, что в ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» ударила молния. Инцидент произошел при старте с космодрома Плесецк. Несмотря на удар молнии, все приборы отработали в штатном режиме. Спутник был выведен на орбиту в расчетное время.