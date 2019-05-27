Появилось видео удара молнии в ракету «Союз»

Фото : Минобороны РФ
Фото : Минобороны РФ

В ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» ударила молния. Инцидент произошел при старте с космодрома Плесецк в 14:24 в понедельник, 27 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Несмотря на удар молнии, все приборы отработали в штатном режиме. Спутник был выведен на орбиту в расчетное время.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Илон Маск окружает Землю стеной космического интернет-мусора. SpaceX отложила запуск 60-ти интернет-спутников Starlink из-за сильного ветра.

По мнению некоторых ученых, план эксцентричного миллиардера и основателя SpaceX и Tesla Илона Маска может создать непроницаемую стену космического мусора вокруг нашей планеты.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
дмитрий рогозин ракета союз
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Появилось видео удара молнии в ракету «Союз»
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