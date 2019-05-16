Илон Маск окружает Землю стеной космического интернет-мусора

SpaceX отложила запуск 60-ти интернет-спутников Starlink из-за сильного ветра. Погодное окно для запуска, возможно, появится уже сегодня ночью.

По мнению некоторых ученых, план эксцентричного миллиардера и основателя SpaceX и Tesla Илона Маска может создать непроницаемую стену космического мусора вокруг нашей планеты.

Запуск ракеты Falcon 9 с 60-ю спутниками SpaceX Starlink планировалось совершить в ночь с 15 мая на 16 мая с военно-воздушной базы Кейп-Канаверал во Флориде, но природа не стала сотрудничать с миллиардером. Сильные ветры заставили компанию отложить запуск на 24 часа. Следующая возможность для старта наступит в 02:30 по Гринвичу 17 мая (04.30 МСК прим. ред.), сообщили представители SpaceX.

Но этих первых 60 спутников будет недостаточно, чтобы обеспечить гигабитный интернет-доступ на большей части земной поверхности. Даже для «незначительного» покрытия понадобятся еще шесть таких запусков, а 12 — для «умеренного» покрытия, заявили представители SpaceX. По словам основателя и генерального директора компании Илона Маска, созвездие может стать еще больше, в конечном итоге исчисляться тысячами спутников.

Маск ранее говорил, что планирует отправить до 12 000 спутников к середине 2020-х годов. Если все пойдет по плану SpaceX, то у интернет-пользователей по всему миру скорость интернета может быть в 40 раз выше, где бы они ни жили. Сколько будет стоить эта услуга, пока не известно, но Маск намерен удерживать цены на низком уровне.

Однако ученые предупреждают, что созвездие интернет-спутников может загнать землян в ловушку и превратить пространство вокруг Земли в минное поле, усеяв его космическим мусором, который не позволит проводить ракетные старты.

SpaceX в ответ заявляет, что она уже предприняла шаги, чтобы не загромождать космическое пространство своими спутниками. Во избежание столкновений они запускаются в более низкую орбитальную плоскость, чем большинство космических аппаратов. Но, как отмечают некоторые ученые, даже с такими мерами предосторожностями запуски мега-созвездий, подобных Starlink, приведут к 67 000 потенциальных столкновений в год.

Кроме Starlink о создании спутниковой интернет-группировки заявил и британский миллиардер, основатель корпорации VirginGroup Ричард Брэнсон. Он планирует обеспечить аналогичное глобальное интернет-покрытие, используя, возможно, до 1000 спутников.

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