Картина Леонардо да Винчи из «Эрмитажа» отправится в Италию

Эрмитаж попрощается с картиной на какое-то время. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Эрмитаж попрощается с картиной на какое-то время. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Шедевр выставят сначала в Фабриано, а потом в Перудже.

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Работа творца под названием «Мадонна Бенуа» на какое-то время покинет стены «Эрмитажа». Дело в том, что в Италии в 2019 году отмечают 500-летие со дня смерти художника и изобретателя. В честь Леонардо да Винчи устраиваются различные мероприятия, а также выставки с его лучшими картинами.

Уточняется, что шедевр успеют показать на двух разных площадках.

Напоминаем, что в Санкт-Петербург «Мадонна Бенуа» попала в 1914 году – ее приобрел Императорский Эрмитаж у архитектора Леонтия Бенуа. За последние 35 лет картину покажут в Италии впервые.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что VIII Международная выставка современного искусства «Санкт-Петербургская неделя искусств St.PETERSBURG’s ART WEEK» состоится в городе. Для посещения выставка будет работать каждый день с 18 по 23 июня с 12.00 до 19.00.