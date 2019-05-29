VIII Международная выставка современного искусства Санкт-Петербургская неделя искуств St.PETERSBURG’s ART WEEK

VIII Международная выставка современного искусства «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ / St.PETERSBURG’s ART WEEK» пройдет в историческом центре Санкт-Петербурга с 18 по 23 июня 2019 года, в Выставочном Центре Санкт-Петербургского Союза Художников (Санкт-Петербург, Большая Морская, д.38).

Главная цель проекта – познакомить жителей Санкт-Петербурга с работами новых авторов в мире искусства: художников, графиков, живописцев, скульпторов, фотографов и дизайнеров.

Экспозицию составят более 500 арт-объектов. География участников – Санкт-Петербург и более 20 регионов России. Также в проекте участвуют зарубежные авторы из Европы и Азии. Наравне с традиционными видами творчества будут показаны и новейшие течения в искусстве.

Санкт-Петербургская Неделя Искусств объединяет четыре программы – выставку, конкурсы, пленэры и мастер-классы.

18 июня в 17.00 – торжественное открытие выставки. Вход на открытие свободный.

Для посещения выставка будет работать каждый день с 18 по 23 июня с 12.00 до 19.00

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте http://www.spbartweek.ru/index.php/ru/schedule

E-mail: info@spbartweek.ru Тел.: +7 (495) 5068044, +7 (925) 4338821