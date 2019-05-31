В Выборге появится футбольный стадион за 500 млн рублей

Его хотят построить к 2022 году.

Об этом стало известно 31 мая. Обо всем рассказали в администрации Ленинградской области.

Появление крытого футбольного стадиона в Выборгском районе обсудили в рамках совещания по реализации нацпроекта «Спорт – норма жизни». Правительство приняло решение, что на строительство объекта понадобиться полмиллиарда рублей и три года.

Заместитель председателя комитета спорта Ленинградской области Евгений Пономарев рассказал, что на данный момент ни в одном населенном пункте региона нет подобных манежей. На стадионе смогут умещаться до 800 человек, которые будут поддерживать любимую футбольную команду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге инвалидам построят поле для гольфа. Рядом с объектом появятся скверы, а над самим полем разобьют навес. Представители администрации заявляют, что участки согласованы, а также построены под руководством федераций бочче и гольфа.