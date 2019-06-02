Руис нокаутировал Джошуа, лишив его всех титулов

Боксер из Мексики Энди Руис неожиданно выиграл у обладателя титулов чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа.

Джошуа был признан чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBO), Международной боксерской федерации (IBF).

Бой состоялся в рамках Вечера бокса, который проходил в Нью-Йорке.

Встреча закончилась техническим нокаутом: рефери остановил бой в 7-м раунде. Руис имел очевидное преимущество и два раза нокаутировал соперника.

В результате поединка на счету боксера из Мексики стало 33 победы, из которых 22 он получил нокаутом, и всего одно поражение. Его соперник имел 21 победу нокаутом и первое поражение. Энди Руис показывает значительно лучшие результаты.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Россия может не попасть на Олимпиаду в Токио из-за прыгуна Лысенко.