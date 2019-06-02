Россия может не попасть на Олимпиаду в Токио из-за прыгуна Лысенко

Олимпиада 2020 года в Токио может не принять Россию из-за допингового скандала вокруг прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Дело в отношении Данила Лысенко расследует Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Спортсмен подозревается в том, что не соблюдал правила доступности для допинг-офицеров. В том числе Лысенко не предоставлял информацию о своих перемещениях для системы АДАМС, с помощью которой инспекторы проводят контроль вне соревнований.

Спортсмен отстранен от участия в международных соревнованиях уже с 3 августа 2018 года, предает издание «The Sun».

Данил Лысенко является многообещающим спортсменом, так как на данный момент именно ему принадлежит мировой рекорд по прыжкам в высоту. Он установил его в июле прошлого года — 2,4 метра.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка встречается с русским пранкером.