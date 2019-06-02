Выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка встречается с русским пранкером

На девушку за час подписалось 150 тыс. человек. Фото: championat.com

На девушку за час подписалось 150 тыс. человек. Фото: championat.com

СМИ раскрыли личность девушки, которую обсуждает весь интернет. Они выбежала на поле в ходе финала Лиги Чемпионов в купальнике.

Девушкой оказалась американская модель и актриса Кинси Волански, передает издание «Чемпион». Известно также, что она является возлюбленной русскоязычного известного блогера Виталия Здоровецкого, который живет в США.

Здоровецкий снимает пранки и имеет почти 10 миллионов подписчиков на YouTube. Накануне инцидента он выложил видео с Волански, в котором пообещал какой-то сюрприз. Сам он в 2014 году выбегал на поле в ходе финального матча Чемпионата мира по футболу.

Девушка своей выходкой прервала ход игры, затем была отправлена стюардами в помещение под трибунами. Матч завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полуголая женщина выбежала на поле в финале ЛЧ, фанатка взорвала соцсети.