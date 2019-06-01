«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», а полуголая фанатка на поле взорвала соцсети

В первом тайме не только забили пенальти, но и увидели забег по полю девушки в откровенном купальнике.
По некоторым данным, девушка выбежала на поле в поддержку своего молодого человека – его по какой-то причине не пустили на матч. Парень — топовый российский блогер.
Известно, что за время матч на аккаунт девушки-модели уже подписались 150 тысяч пользователей Инстаграма.
Отметим, что полуголый забег произошел на матче Лиги Чемпионов, где английский футбольный клуб «Ливерпуль» одержал победу в финале, а член команды Салах почти установил рекорд Лиги чемпионов.
Судья Дамир Скомина назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма» на 24-й секунде – это было самое раннее пенальти за всю историю. Пенальти реализовал Мохамед Салах, а вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис оказался бессилен.
Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что болельщики назвали Себастьяна Дриусси лучшим игроком «Зенита» в мае.