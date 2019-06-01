Болельщики назвали Себастьяна Дриусси лучшим игроком «Зенита» в мае

Дриусси завоевал сердца болельщиков. Фото: ФК
Дриусси завоевал сердца болельщиков. Фото: ФК "Зенит"

За нападающего проголосовало наибольшее число людей.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Болельщиков «сине-бело-голубых» опросили на сайте «G-Drive», где им предложили выделить одного наиболее отличившегося игрока «Зенита».

Первое место занял Себастьян Дриусси, который в мае 2019 года сыграл в трех матчах, забив при этом пять голов, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе петербургского футбольного клуба.

Второе место отдали капитану команды Александру Анюкову, а «бронза» досталась Ярославу Ракицкому.

Напоминаем, что лучшего игрока месяца выбирают благодаря болельщикам – нужно зарегистрироваться на сайте и просто отдать свой голос одному из футболистов. Победитель получает премию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» зовет «Барселону» на товарищеский матч в России. Если стороны смогут договориться, то игра состоится первого августа на одном из стадионов нашей страны.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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