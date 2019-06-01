«Зенит» зовет «Барселону» на товарищеский матч в России

Пока что эту информацию распространяют СМИ, которые ссылаются на свои секретные источники.

О том, что два клуба ведут переговоры, стало известно сегодня, 1 июня. Новость в том числе распространяет издание Mundo Deportivo.

Уточняется, что возможность товарищеского матча обсуждается, но пока непонятно – состоится ли он. Если все сложится удачно и «Барселона» согласится приехать в Россию, то игра может состоятся уже первого августа 2019 года. Возможно, иностранцы проведут сразу шесть матчей перед стартом национального чемпионата.

Напоминаем, что «Зенит» стал лучшей командой в России в сезоне 2018/2019, а «Барселона» выиграла национальное первенство, так что противостояние будет как минимум зрелищным.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Артем Дзюба рассказал о письмах для Кокорина. Дзюба считает, что у Кокорина есть все шансы вернуться после освобождения в футбол. Также он предположил, что пока что Кокорин и Мамаев не чувствуют себя по-настоящему виноватыми в случившемся. Дзюба убежден, что пример футболистов должен сказать о многом остальным – мол, нельзя себя так вести.