Tinder обязали раскрывать спецслужбам данные о пользователях

Tinder существует с 2012 года. Фото: pixabay.com
Tinder существует с 2012 года. Фото: pixabay.com

Приложение для знакомств должно хранить переписки пользователей по закону Яровой.

Одно из крупнейших приложений для знакомств Tinder в России обязали передавать информацию о пользователям по запросам спецслужб, следует из реестра Роскомнадзора. Tinder попал в список распространителей информации 31 мая.

Отныне приложение обязано хранить переписки своих клиентов и отдавать силовых структурам ключи шифрования в оговоренных случаях.

Tinder работает с 2012 года. По данным Match Group, в августе 2018 году у приложения имелось 3,8 миллиона платных подписчиков — на 81% больше по сравнению с тем же периодом в 2017 году.

Иногда на сайтах и приложениях для знакомств скрываются мошенники и злоумышленники — ранее Gazeta.SPb сообщила, что двое жителей Санкт-Петербурга стали жертвами мужчин с сайта знакомств.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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