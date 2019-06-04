«Зенит» хочет купить полузащитника немецкого «Штутгарта»

«Зенит» хочет приобрести полузащитника немецкого футбольного клуба «Штутгарт» Сантьяго Аскасибара.

Представители петербургской команды уже пытались приобрести 22-летнего аргентинского футболиста в 2017 году, но тогда трансфер не состоялся из-за высокой стоимости полузащитника. Однако после выхода в групповой этап Лиги Чемпионов клуб сможет позволить себе приобретение игрока, считает Kicker.

В «Штутгарте» Аскасибар проведет еще четыре года, контракт с немецким клубом оканчивается у него в 2023 году.

В нынешнем сезоне футболист провел за клуб 28 матчей, но особыми результативными действиями не отметился.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Зенит» потратил на услуги агентов 215 млн рублей в 2018 году. Петербургский футбольный клуб заплатил в три раза меньше, чем «Спартак».