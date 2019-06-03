«Зенит» потратил на услуги агентов 215 млн рублей в 2018 году

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Петербургский футбольный клуб заплатил в три раза меньше, чем «Спартак».

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Специалисты составили рейтинг клубок Российской премьер-лиги, которые выделили на агентские выплаты больше всего средств. Топом поделился «Спорт Бизнес Консалтинг», ссылаясь на отчет Российского футбольного союза.

Первое место занял «Спартак», который потратил 688,7 миллионов рублей. Второе место занял «Зенит» с суммой 215 миллионов рублей, тройку лидеров замкнул «Ростов» с 127,9 миллионов рублей. Скромнее всего оказался клуб «Уфа», который потратил на агентов всего 8,6 миллионов рублей.

Уточняется также, что на новых игроков петербургский клуб потратил 41 миллион рублей, а «Спартак» в два раза больше.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Михаил Шац пошутил о «Зените» и болельщиках клуба. Он рассказал, что иногда бывает в Санкт-Петербурге и если так выходит, что в этот день есть футбольный матч, то он старается на него попасть. Шац заявил, что ему нравится «Газпром-Арена», а также то, что он всегда идет в фанатский вираж. Там, по его мнению, собираются «отъявленные негодяи».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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