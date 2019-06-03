Михаил Шац пошутил о «Зените» и болельщиках клуба

Он отметил, что если у него есть свободное время, то он старается посетить футбольные матчи.

Телеведущий и стендап-комик выступил в шоу «ОК на связи!». В рамках своего выступления он рассказал о своем отношении к «Зениту», а также к его фанатам.

Он рассказал, что иногда бывает в Санкт-Петербурге и если так выходит, что в этот день есть футбольный матч, то он старается на него попасть. Шац заявил, что ему нравится «Газпром-Арена», а также то, что он всегда идет в фанатский вираж. Там, по его мнению, собираются «отъявленные негодяи».

«Москве я все время хожу в свитшоте «Зенит», и никто не замечает»,

— поделился наблюдениями комик.

Шац заверил, что после того, как «сине-бело-голубые» стали чемпионами России, он наконец посмотрел премьеру своего шоу «Дело было вечером».

«В этот раз это совпало с чемпионством «Зенита», и я был уже в хорошем состоянии и как бы расслабился и посмотрел. Нормально, кстати».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в августе «Зенит» может провести матч против «Барселоны» в Санкт-Петербурге.