12-летний подросток-диабетик отравился алкоголем в Выборге

Инцидент произошел вечером 3 июня. Фото: pixabay.com
Инцидент произошел вечером 3 июня. Фото: pixabay.com

12-летний подросток был доставлен в Выборгскую городскую больницу в тяжелом состоянии. Пятиклассник отравился алкоголем. Об этом сообщает mr7.ru.

Инцидент произошел вечером 3 июня. Отмечается, что помимо отравления у школьника была обнаружена тяжелая форма сахарного диабета, что столько усугубляет ситуацию.

Мальчик проживает в неполной семье, которая ранее в поле зрения органов опеки и попечительства не попадала.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Красногвардейском районе Северной столицы шестилетний мальчик получил ожоги четверти тела, пытаясь самостоятельно потушить пожар на балконе своей квартиры.

После возгорания жидкости для розжига костра мальчик попытался самостоятельно погасить огонь, однако сильно пострадал. Его доставили в детскую городскую больницу №1 с ожогом правой кисти, промежности, живота и ног.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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