Дмитрий Кагарлицкий подписал 3-летний контракт со СКА

Также в спортивной карьере Кагарлицкого игра за “Крылья Советов”, “Металлург” из Новокузнецка. Фото: https://www.instagram.com/kagarlitskiy_fan/?hl=it

Также в спортивной карьере Кагарлицкого игра за “Крылья Советов”, “Металлург” из Новокузнецка. Фото: https://www.instagram.com/kagarlitskiy_fan/?hl=it

До перехода в петербургский клуб хоккеист выступал за московское “Динамо”.

Сегодня стало известно, что нападающий Дмитрий Кагарлицкий заключил трехлетний контракт с петербургским СКА, сообщают в хоккейном клубе.

До перехода хоккеист выступал за московский клуб “Динамо” и провел в рамках регулярного чемпионата КХЛ 61 матч за столичную команду.

Также, отмечают в профессиональном сообщастве, в период игры за “Динамо”, Дмитрий Кагарлицкий показал высокую результативность, записав в свой послужной список 61 очко, забросив в ворота соперника 24 шайбы и осуществив тридцать семь результативных передач по ходу игры.

Также в спортивной карьере Кагарлицкого игра за “Крылья Советов”, “Металлург” из Новокузнецка.

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