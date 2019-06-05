СМИ: продюсер Бари Алибасов скончался

Два дня назад Бари Алибасов попал в реанимацию. Фото: https://www.instagram.com/alibasov_nana/

Два дня назад Бари Алибасов попал в реанимацию. Фото: https://www.instagram.com/alibasov_nana/

Несколько дней назад он был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

О смерти продюсера сообщает телеканал “Дождь” со ссылкой на главного редактора российского Esquire Сергея Минаева. Создателю группы “На-На” было 72 года.

Два дня назад Бари Алибасов попал в реанимацию. Как сообщил его сын, известный продюсер выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с водой.

Ранее врачи говорили, что пациент сможет справиться с ожогами и интоксикацией за месяц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Бари Алибасова попал в больницу в Москве из-за отравления химикатами.