Бари Алибасова попал в больницу в Москве из-за отравления химикатами

Бари Алибасов. Фото: Официальная страница / ВК
Бари Алибасов. Фото: Официальная страница / ВК

Артист и продюсер Бари Алибасов оказался в московской больнице. Он обратился в медучреждение в связи с отравлением ядо-химикатами.

Сын Бари Алибасова рассказал СМИ, что его отец по ошибке вместо обычного напитка, опустошил емкость с химическим веществом. Теперь мужчина находится в больнице.

— Госпитализирован. Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице, — прокомментировал новость Алибасов младший. Больше подробностей об инциденте он не сообщил.

По последним данным, жизни артиста ничего не угрожает. Его госпитализировали в столице. На помощь известному продюсеру пришли врачи и сотрудники токсикологического отделения.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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