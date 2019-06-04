Бари Алибасова попал в больницу в Москве из-за отравления химикатами

Артист и продюсер Бари Алибасов оказался в московской больнице. Он обратился в медучреждение в связи с отравлением ядо-химикатами.

Сын Бари Алибасова рассказал СМИ, что его отец по ошибке вместо обычного напитка, опустошил емкость с химическим веществом. Теперь мужчина находится в больнице.

— Госпитализирован. Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице, — прокомментировал новость Алибасов младший. Больше подробностей об инциденте он не сообщил.

По последним данным, жизни артиста ничего не угрожает. Его госпитализировали в столице. На помощь известному продюсеру пришли врачи и сотрудники токсикологического отделения.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова.