Пресс-секретарь Бари Алибасова опроверг информацию о смерти продюсера

Официально о состоянии Алибасова сообщат 6 июня. Фото: Официальная страница / vk.com
Официально о состоянии Алибасова сообщат 6 июня. Фото: Официальная страница / vk.com

Ранее в СМИ начала распространятся информация, что известный продюсер скончался в больнице на 72 году жизни.

Как сообщает телеканал “360” со ссылкой на пресс-секретаря продюсера Вадима Горжанкина, Бари Алибасов жив, а информация о его смерти — бред.

Он также добавил, что не знает, откуда пошли «такие новости». Официально о состоянии Алибасова сообщат 6 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что продюсер Бари Алибасов скончался. Несколько дней назад он был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщил его сын, известный продюсер выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с водой.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Пресс-секретарь Бари Алибасова опроверг информацию о смерти продюсера
СМИ: продюсер Бари Алибасов скончался
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