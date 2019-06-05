Пресс-секретарь Бари Алибасова опроверг информацию о смерти продюсера

Ранее в СМИ начала распространятся информация, что известный продюсер скончался в больнице на 72 году жизни.

Как сообщает телеканал “360” со ссылкой на пресс-секретаря продюсера Вадима Горжанкина, Бари Алибасов жив, а информация о его смерти — бред.

Он также добавил, что не знает, откуда пошли «такие новости». Официально о состоянии Алибасова сообщат 6 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что продюсер Бари Алибасов скончался. Несколько дней назад он был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщил его сын, известный продюсер выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с водой.