«Зенит» претендует на нападающего «Спартака»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» рассматривает приобретение нападающего московского «Спартака» Данилы Прошлякова. Покупку 19-летнего форварда «сине-бело-голубые» планировали осуществить еще в зимний период.

Переговоры между клубами осложнились тем, что Прошляков не хочет играть в «Зените-2», а гарантий попадания в основной состав клуб предоставить не может.

В прошлом сезоне 19-летний Прошляков сыграл в молодёжном первенстве 22 матча, в которых забил 19 голов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что СКА официально объявил о переходе Кагарлицкого на три года. Петербургский хоккейный клуб официально сообщил о подписании контракта с нападающим Дмитрием Кагарлицким.

Форвард также заметил, что, возможно, он бы переехал в Петербург на ПМЖ, так как ему очень нравится этот город.