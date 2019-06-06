СКА официально объявил о переходе Кагарлицкого на три года

Петербургский хоккейный клуб официально сообщил о подписании контракта с нападающим Дмитрием Кагарлицким.

После подписания соответствующих документов, новый нападающий СКА отметил, что контракт длиной в три года для него максимально комфортен.

— Это даёт определённую стабильность: чётко понимаю, где буду через год.

Хотя, при этом Кагарлицкий отмечает, что не собирается расслабляться, ведь контракт, как подписали, так же могут и расторгнуть. Уже сейчас он вернулся к тренировкам после небольшого отпуска, который он провел вместе с семьей на море.

— Очень много знакомых ребят: с кем-то раньше играли, пересекались в других командах, — прокомментировал свой возможный период адаптации в СКА новый нападающий.

Форвард также заметил, что, возможно, он бы переехал в Петербург на ПМЖ, так как ему очень нравится этот город.

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