В Выборге ночной пожар уничтожил целый дом дотла

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Ночью в Выборге произошло возгорание частного дома. Тушили около 60 кв. метров.

В ночь с 05 на 06 июня в Ленинградской области загорелся одноэтажный частный дом. Здание находилось в Выборге, МЧС затратили на борьбу с огнем около двух часов, однако дом сгорел полностью.

В ГУ МЧС, рассказали, что о чрезвычайном происшествии сообщили работникам службы около полуночи. Горел дом на улице Выборгская, огнем было охвачено все пмещение.

Три пожарных расчета и десяток человек личного состава тушили пожар около двух часов. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В настоящий момент сведений о пострадавших в пожаре не поступало.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что музыка может помочь мозгу недоношенных детей развиваться.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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