Музыка может помочь мозгу недоношенных детей развиваться

Флейта индийского заклинателя змей стимулирует мозг младенцев.

Дети, которые родились более, чем на восемь недель раньше срока, позже страдают от трудностей в обучении или социальных или эмоциональных расстройств. Новое исследование, опубликованное в трудах Национальной академии наук, показывает, что музыка в первые критические недели жизни может помочь мозгу недоношенных младенцев нормально развиваться.

Как отмечают ученые, если ребенок рождается рано, некоторые жизненно важные нервные связи могут еще не сформироваться, то есть этот процесс должен произойти после рождения.

При этом в звуки и другие раздражители, которые могут возникнуть у недоношенного ребенка во время пребывания в больнице и дома, могут легко нарушить это важное неврологическое развитие.

В итоге у недоношенных детей часто снижены когнитивных функций или затруднено управление эмоциями и социальными отношениями в дальнейшем.

Чтобы решить эту проблему, исследователи из Женевского университета и университетских больниц в Женеве стремились создать среду, которая способствовала бы здоровому развитию мозга у недоношенных детей во время их пребывания в отделении интенсивной терапии. Поскольку слуховая система является одной из самых ранних в человеческом мозге, группа решила подвергнуть младенцев расслабляющей музыке в ключевые моменты дня.

Композитор Андреас Волленвейдер играл на различных инструментах перед младенческой аудиторией, чтобы определить, какие из них вызвали самые спокойные реакции, и в конечном итоге остановился на арфе, колокольчиках и флейте индийского заклинателя змей.

Композитор подготовил три восьмиминутных музыкальных произведения. Первое было сыграно детям в отделении интенсивной терапии, когда они просыпались, второй во время бодрствования, а третий — когда они засыпали.

Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ) для сканирования мозга недоношенных детей исследователи обнаружили, что неврологическая архитектура тех, кто подвергался воздействию музыки, была гораздо более похожа на архитектуру доношенного ребенка, в сравнение с теми, кто музыку не слышал.

Команда планирует продолжить исследования, в будущем изучив когнитивное, социальное и эмоциональное благополучие участвовавших в экскперементе детей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что умные люди слушают музыку, а те кто поглупее — тексты песен.