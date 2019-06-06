На Петропавловской крепости проходит открытие Парка Евро-2020

Стоит добавить, что все развлечения в парке совершенно бесплатные. Фото: Telegram канал “1703”
Стоит добавить, что все развлечения в парке совершенно бесплатные. Фото: Telegram канал “1703”

На Петропавловкой крепости проходит открытие Парка Евро-2020

Девушки с флагами представляют страны, которые будут участвовать в евро.

На торжественное открытие ожидают генерального директора оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина, представителя руководства администрации Петербурга, а также участников предыдущих турниров сильнейших команд Старого Света – бывшего полузащитника сборной Франции Кристиана Карамбе, чемпиона Европы-2000 и экс-защитника сборной Англии Сола Кэмпбелла.

Парк будет работать с 6 по 12 июня. Для жителей города на территории площадки будут работать различные развлекательные аттракционы, игры, мастер-классы. Первые спортивные состязания пройдут на спортивной площадке уже в эту субботу. Там, 8 июня, состоится турнир футбольных фристайлеров.

Стоит добавить, что все развлечения в парке совершенно бесплатные.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Семак стал сопредседателем предвыборного штаба Беглова.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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На Петропавловской крепости проходит открытие Парка Евро-2020
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