Семак стал сопредседателем предвыборного штаба Беглова

Главный тренер «Зенита» уже прокомментировал эту новость.

О назначении Сергея Семака стало известно во время первого заседания штаба, которое состоялось в музее «Россия – моя история». Помимо тренера сопредседателями назначили гендиректора музея «Петергоф» Елену Кальницкую, исполнительного директора «ОДК-Климов» Александра Ватагина, председателя Общественного совета по развитию малого предпринимательства Петербурга Елену Церетели, а также главу совета ветеранов Санкт-Петербурга Василия Волобуева, передает ТАСС. Беглов отметил, что в его команде есть представители различных сфер.

Сергей Семак в разговоре с ТАСС отметил, что он сейчас находится в коротком отпуске, но несмотря на это он уже общался с Александром Бегловым по поводу назначения.

«Мы еще пообщаемся, и я потом скажу все»,

— пообещал тренер.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Семак и Туктамышева вошли в число самых известных людей в Петербурге.