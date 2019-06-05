Семак стал сопредседателем предвыборного штаба Беглова

Семак сейчас находится в отпуске. Фото: https://fc-zenit.ru / Вячеслав Евдокимов
Семак сейчас находится в отпуске. Фото: https://fc-zenit.ru / Вячеслав Евдокимов

Главный тренер «Зенита» уже прокомментировал эту новость.

О назначении Сергея Семака стало известно во время первого заседания штаба, которое состоялось в музее «Россия – моя история». Помимо тренера сопредседателями назначили гендиректора музея «Петергоф» Елену Кальницкую, исполнительного директора «ОДК-Климов» Александра Ватагина, председателя Общественного совета по развитию малого предпринимательства Петербурга Елену Церетели, а также главу совета ветеранов Санкт-Петербурга Василия Волобуева, передает ТАСС. Беглов отметил, что в его команде есть представители различных сфер.

Сергей Семак в разговоре с ТАСС отметил, что он сейчас находится в коротком отпуске, но несмотря на это он уже общался с Александром Бегловым по поводу назначения.

«Мы еще пообщаемся, и я потом скажу все»,

— пообещал тренер.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Семак и Туктамышева вошли в число самых известных людей в Петербурге.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
александр беглов зенит сергей семак
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
По КАД разбросаны овощи и фрукты после ДТП
СК установил личность убийцы спецназовца в Подмосковье
На ПМЭФ-2019 привезли золотой Aurus Senat
Семак стал сопредседателем предвыборного штаба Беглова
Петербуржцев, перенесшие инсульт, хотят обеспечить бесплатными лекарствами
Новую школу в «Полюстрово Парк» откроют 1 сентября
Макаров назвал причину, по которой России нужны новые храмы
СК назвал причину смерти младенца, найденного в пакете в парке Петербурга