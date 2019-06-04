Семак и Туктамышева вошли в число самых известных людей в Петербурге

"Зенит" под руководством Семака получил кубок еще до окончания сезона. Фото: "Зенит"

Тренер “Зенита” привел команду к победе в РПЛ, а фигуристка взяла бронзу на ЧМ в Японии.

Сергей Семак и Елизавета Туктамышева стали победителями премии “Топ-50” журнала “Собака.ру” 4 июня. Их выбрали в номинации “Медиа-лидеры” — имена российской фигуристки и тренера футбольного клуба “Зенит” Санкт-Петербурга часто мелькали в новостях.

Тренеру петербургского клуба удалось привести футболистов к победе в Чемпионате России, “Зенит” получил кубок РПЛ еще до завершения турнира. Награждение чемпионов прошло на “Газпром-арене” в Санкт-Петербурге после матча с ЦСКА. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Сергей и Анна Семак решили снова пожениться

Елизавета Туктамышева, 23-летняя фигуристка, на чемпионате мира в Японии в этом году заняла третье место. Хотя это и не относится к сфере ее спортивных достижений, в Сети и СМИ активно обсуждали фотографии спортсменки с отдыха на Кипре. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что фотографии привлекли внимание даже западных СМИ.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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