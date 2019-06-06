Бари Алибасов, лечащийся после отравления, написал новое завещание

Два дня назад Бари Алибасов попал в реанимацию. Фото: https://www.instagram.com/alibasov_nana/

Два дня назад Бари Алибасов попал в реанимацию. Фото: https://www.instagram.com/alibasov_nana/

Продюсер вызвался в отделение реанимации нотариуса.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо все рассказал пиар-директор Бари Алибасова, передают РИА Новости.

Вадим Горожанкин отметил, что сейчас продюсер лечится после отравления в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Согласно новому документу, Бари Алибасов завещал одному из сыновей одну девятикомнатную квартиру, а другому – две квартиры в Москве. Жена продюсера после его смерти получит дачу в Подмосковье, а также ценные бумаги, акции и прочее. Права на все творческое наследие группы «На-На» перейдут ее участникам – Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.

Напоминаем, что об ухудшении самочувствия Бари Алибасова стало известно четвертого июня. Он случайно выпил жидкость для очистки труб – врачи диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пресс-секретарь Бари Алибасова опроверг информацию о смерти продюсера.