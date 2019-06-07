Стали известны подробности о семье 11-летней беременной девочки из Подмосковья

Девочка станет мамой в 11 лет. Фото: Pixabay
Девочка станет мамой в 11 лет. Фото: Pixabay

Выяснилось, что она росла в полной семье.

О том, в каких условиях воспитывалась школьница, рассказали сегодня, 7 июня. Подробностями поделилась уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в разговоре с РИА Новости. Она отметила, что девочка росла в полной семье, которая никогда не стояла на учете.

Уточняется, что девочка с особенностями развития забеременела от неизвестно мужчины, который насиловал ребенка с июня 2018 года. На данный момент 11-летняя школьница находится примерно на 22 неделе беременности. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают растлителя малолетней. Уже возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что самой молодой мамой признана девочка из Перу, которая родила в возрасте почти шести лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге двухлетняя связь между молодым парнем и юной школьницей закончилась беременностью.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
изнасилование подмосковье ранняя беременность
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны подробности о семье 11-летней беременной девочки из Подмосковья
Название для нового парка в Петербурге будет выбрано народным голосованием
ПМЭФ-2019: чем запомнился первый день
Певица Зара выступит в Гатчине на празднике Пушкина
ВМС США обвинили российский корабль в инциденте в Восточно-Китайском море
Жара в Ленобласти будет держаться до конца недели, пройдет град
Дзюба рассчитывает стать лучшим бомбардиром в истории сборной России
В каршеринговом авто петербурженка нашла змею