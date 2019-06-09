Ушел из жизни младший брат Хиллари Клинтон

Клинтон рассказала о случившемся в Twitter. Фото: скриншот
Клинтон рассказала о случившемся в Twitter. Фото: скриншот

По словам бывшего госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, её младший брат Тони Родэм умер вечером 7 июня.

Об этом Клинтон сама сообщила в личном официальном аккаунте в социальной сети Twitter. Причину смерти брата она не назвала. Клинтон отметила, что её брат был добрым человеком, прекрасным мужем и отцом.

Тони Родэм родился 8 августа 1965 года. За свою жизнь он сменил множество видов деятельности. Он работал как охранником в тюрьме, так и частным детективом, имел собственный бизнес и реализовывал продажу страховых полисов.

С 1992 по 2001 годы он работал в Национальном комитете Демократической партии. Ушел оттуда с окончанием президентского срока Билла Клинтона. Также Родэм принимал активное участие в предвыборной политической компании своей сестры Хиллари Клинтон.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
США Тони Родэм Хиллари Клинтон
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