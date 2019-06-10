Озвучена стоимость спонсорского контракта «Газпрома» с «Зенитом»

Стоимость спонсорского контракта ПАО «Газпром» с футбольным клубом «Зенит» составила более 30 миллионов евро. Об этом сообщает «Интерфакс».

Договор, который компании заключили 28 июня 2018 года, действует с 1 января 2019 по 31 декабря 2023 года.

Исходя из условий контракта, ФК «Зенит» обязывается оплачивать 30,613 млн евро ежегодно, оплата услуг клуба должна быть произведена авансом не позднее 10 февраля.

Согласно контракту, «сине-бело-голубые» должны будут предоставлять рекламные услуги «Газпрому» в течение пяти лет.

Так, запланированы показы рекламных видеороликов хронометражем 15 секунд на экране стадиона на Крестовском острове. Видео должно появляться на экране стадионе показывать при домашних играх 20 раз.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Зенит» ищет таланты для «Газпром» — академии. Футбольный клуб открыл онлайн-отбор для детей от 8 до 12 лет.