«Зенит» ищет таланты для «Газпром»-академии

Футбольный клуб открыл онлайн-отбор для детей от 8 до 12 лет.

Об этом стало известно сегодня, 2 июня. О наборе новеньких сообщается на официальном сайте петербургского ФК «Зенит».

Принять участие в отборе на тренировочные сборы в Академии чемпионов страны может любой желающий старше восьми лет и младше 12. Все, что нужно, это выполнить упражнения от тренера, снять процесс на видео и выложить ролик в любой социальной сети с хештегами: #БФФ2019 и #ХочуВЗенит. Заявки перестанут принимать после 13 июля, так что у юных дарований есть полтора месяца.

В течение недели специалисты отсмотрят все видео и позовут победителей на тренировочные сборы в Санкт-Петербург.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что маркетинговые заслуги «Зенита» отметили на международном уровне: получили 6 наград. Петербуржцы победили в таких номинациях, как: «Спонсорская активация до 1 млн рублей», «Лучший проект по работе с болельщиками» (когда выездные матчи команды зрители смотрели на большом экране), также наградили самих пресс-секретарей «Зенита» за отлично выполненную работу.