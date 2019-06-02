Маркетинговые заслуги «Зенита» отметили на международном уровне: получили 6 наград

На общемировой премии по маркетингу MarSpo Awards команда «Зенита» получила шесть наград. Мероприятие прошло накануне в столице.

Церемония награждения лучших спортивных маркетологов со всего мира состоялась 31 мая в Москве. Известно, что команда сине-бело-голубых заполучила аж шесть наград.

Пресс-служба футбольной команды «Зенит» рассказала о том, что комиссией жюри петербуржцы были отмечены в таких номинациях, как: «Спонсорская активация до 1 млн рублей», «Лучший проект по работе с болельщиками» (когда выездные матчи команды зрители смотрели на большом экране), также наградили самих пресс-секретарей «Зенита» за отлично выполненную работу.

Сообщается также, что представители петербургской футбольной команды отличились, как «Спортивное событие года». О премиях и надбавках в отделе маркетинга команды пока не сообщалось.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минздрав Украины заявил о закрытии детдомов к 2020 году.