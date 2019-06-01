Минздрав Украины заявил о закрытии детдомов к 2020 году

И.о. Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказала в соцсетях, что с 2020 года детские дома перестанут принимать детей.

Глава Министерства здравоохранения Украины сообщила о закрытии детских домов у себя на родине в своем аккаунте Facebook.

— Даже самый образцовый интернат не заменит детям семью, — поделилась мыслями Супрун с пользователями интернета. Также она сообщила, что власти Украины уже разработали проект, благодаря которому можно полностью отказаться от системы казенных учреждений для детей. которые позволят полностью отказаться от детских домов.

Представитель Минздрава также заметила, что в планах перестать принимать детей в интернаты уже к 2020 году. После этого, всех сирот будут отправлять жить на иждивении родственников или в приемные семьи.

Также министр в своем сообщении отметила, что в современном мире государства все чаще отказываются или, по крайней мере, стараются отказаться от практики детских домов из-за того, что там страдает психическое и психологическое состояния ребенка.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», а полуголая фанатка на поле взорвала соцсети.