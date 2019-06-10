На улице Некрасова провалившийся асфальт изменил движение автобусов

В самом центре Петербурга автобусам запретили ездить по причине ушедшего из-под ног асфальта.

В ГКУ «Организатор перевозок» сообщают, что асфальтобетонное покрытие участка автодороги обвалилось на перекрестке между улицами Некрасова и Чехова. Происшествие случилось в понедельник, 10 июня среди бела дня.

Известно, что из-за провала в дорожном полотне, автобусам, осуществляющим движение в Центральном районе, пришлось изменить свои маршруты.

Например, изменил свое движение автобус №15. И до тех пор, пока обвал не будет устранен ремонтниками-дорожниками, данный автобус сначала будет двигаться в сторону улицы Чехова, далее будет двигаться по Жуковского, потом на Восстания и , наконец, проследует по своему обычному маршруту.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня. Начало в 12:00 часов дня.