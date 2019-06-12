Четверг станет облачным, но сильных дождей не стоит ждать

Осадки придут в Санкт-Петербург в пятницу, в к понедельнику в городе потеплеет.

Синоптики рассказали о погоде на четверг 13 июня. Серьезных осадков завтра не ожидают: местами пройдут кратковременные дожди, передают в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 12 июня.

Завтрашний день должен стать облачным и сравнительно прохладным — до 22 градусов тепла в течение дня. Ветер подует с востока и составит от 5 до 10 м/с. Дождь, если пойдет, то придет во второй половине дня, ближе к ночи.

По данным Гидрометцентра РФ, дождь скорее всего пойдет на этой неделе только в пятницу. Аномальная жара, тем не менее, пока не вернется — максимум в понедельник можно ждать 25 градусов. Возможно, оно и к лучшему: вот и в ГУ МЧС Санкт-Петербурга понизили показатель пожароопасности с 3-го класса на 2-ой в прогнозе погоды.

Ранее синоптики сообщили, что в Петербурге в День России ожидаются дожди, а их не было. Зато в центре города успешно прошел парад в честь праздника: Gazeta.SPb опубликовала фотографии с места события.