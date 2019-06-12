Появились фотографии с парада на Невском проспекте

В Петербурге ясно, но дует сильный ветер. Фото: Мойка78, Валентин Егоршин
В Петербурге ясно, но дует сильный ветер. Фото: Мойка78, Валентин Егоршин

Около 500 музыкантов исполнили “Полет шмеля” у Эрмитажа.

В Санкт-Петербурге завершился праздничный парад в честь Дня России 12 июня. В Петербурге проходит официальный выходной и жители города вместо работы направились на Невский проспект.

Фото: Мойка78

Процессия прошла от перекрестка Садовая — Невский до Дворцовой площади, где начался концерт. В программе — установка мирового рекорда по общему исполнению “Полета шмеля”, для этой цели пригласили 500 музыкантов. Концерт пришелся на 150-летие Римского-Корсакова.

Фото: Мойка78, Валентин Егоршин

По Невскому проехали платформ с цветами и автомобили прошлых эпох. Множество артистов в причудливых нарядах прошагали в параде.

Фото: Мойка78, Валентин Егоршин

В Петербурге сегодня ясно, единственно, что могло помешать мероприятию — сильный ветер, он достигал 12 м/с.

Фото: Мойка78, Валентин Егоршин

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Москве тоже идут праздничные мероприятия, только они “разбавлены” акциями протеста, на которых уже задержали от 200 до 400 человек.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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