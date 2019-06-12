Полиция задержала около 200 человек на акции в Москве

Активисты называют цифру в 400 задержанных. Фото: https://twitter.com/Kira_Yarmysh
Активисты называют цифру в 400 задержанных. Фото: https://twitter.com/Kira_Yarmysh

Навальный останется под присмотром полиции до утра.

В центре Москвы задержали 200 человек на акции в поддержку Ивана Голунова, журналиста “Медузы”, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию столицы 12 июня. В День России на улицы вышли около 1200 человек. Получается, задержан каждый шестой.

Власти Москвы предупредили организаторов, что протест не получил одобрения. Акция мешает проведению праздничных мероприятий. Для публичного протеста власти указали на пр. Академика Сахарова.

В списке задержанных, по данным ТАСС, числится оппозиционер Алексей Навальный. В Twitter его сторонники сообщили, что Навального задерживают до утра. Активисты сообщают, что задержаны более 400 человек. Сам Голунов на акцию не ходил и не планировал.

В Санкт-Петербурге акция прошла мирно и без происшествий: около 100 человек почитали газеты у метро “Площадь Восстания” и разошлись, как ранее сообщила Gazeta.SPb.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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