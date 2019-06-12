Акция в поддержку Голунова в Петербурге прошла без задержаний

Около 100 человек собрались у метро “Площадь Восстания” и читали газеты.

В День России в центре Санкт-Петербурга собрались активисты, чтобы поддержать журналиста Ивана Голунова 12 июня. На акции раздали около тысячи газет по теме. Погода не помешала акции: в Петербурге сегодня ветрено, но ясно.

Участники выстроились у выхода метро “Площадь Восстания” и читали газеты. Всего пришло около 100 человек. В отличие от Москвы, в Петербурге никого задерживать не стали и акция прошла без происшествий. Сотрудники полиции дежурили поблизости.

Уголовное преследование журналиста “Медузы” уже закончили. В МВД пояснили, что у них нет доказательств причастности Голунова к преступлениям, в которых его обвиняли (попытка распространения наркотиков). В правительстве Москвы предложили перенести дату акции поддержки журналиста на 16 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Москве задержали Навального. В то время как на площади Восстания проводили акцию, у Гостиного двора началось шествие в честь дня России.