Навального задержали на акции в поддержку Голунова в Москве

Алексей Навальный был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время проведения несанкционированной акции в Москве.

Сегодня, 12 июня, активисты вышли на улицы города Москвы для того, чтобы принять участие в несанкционированной акции в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.

В акции принял участие и Алексанй Навальный, которого задержали сотрудники полиции, передает ТАСС. Ранее сообщалось о задержании ещё нескольких человек.

Сам Голунов на акции не пристутвовал. Он заявил, что лучше займется действительно полезными делами.

Проведение мероприятия было запланировано ещё до освобождения Ивана Голунова и до признания министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым его невиновным, что произошло накануне.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Москвы призывают не участвовать в акции в поддержку Голунова.