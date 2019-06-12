Власти Москвы призывают не участвовать в акции в поддержку Голунова

Власти Москвы призывают отказаться от участия в акции «Свободу Ивану Голунову», которая пройдет сегодня, 12 июня.

Как сообщили в московском департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, в связи с тем, что акция является несанкционированной, у городской администрации нет возможности полноценно обеспечить безопасность мероприятия. По этой причине власти просят москвичей не выходить на акцию.

Накануне состоялась встреча организаторов данной акции и представителей правительства Москвы, на которой организаторов уведомили об ответственности за мероприятие.

Власти Москвы согласовали проведение акции лишь на 16 июня.

В пятницу, 7 июня, стало известно о задержании журналиста Ивана Голунова. Во время досмотра у него якобы были найдены наркотические вещества.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин подумает об увольнении генералов из-за дела Голунова.