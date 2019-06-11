Путин подумает об увольнении генералов из-за дела Голунова

Фото: https://pixabay.com
Фото: https://pixabay.com

Президент рассмотрит ходатайство в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что Владимир Путин примет во внимание мнение главы МВД Владимира Колокольцева о необходимости уволить двух генералов полиции. Они имели отношение к делу журналиста Ивана Голунова, которого обвинили в сбыте наркотиков. Ходатайство обещали рассмотреть в положенный срок, передает ТАСС.

Напоминаем, что журналиста задержали 7 июня. Сам Голунов связывает заведенное на него дело с расследованием о похоронном бизнесе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Голунова признали невиновным и выпустили из-под домашнего ареста. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже прокомментировала освобождение журналиста, заявив, что нужно наказать тех, кто виноват в случившемся. Она убеждена, что инцидент заставляет россиян сомневаться в компетентности людей, работающих в правоохранительных органах.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
владимир путин дмитрий песков Иван Голунов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин подумает об увольнении генералов из-за дела Голунова
Алибасов-младший не исключает, что отца могли отравить
Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы Ленобласти
Орбакайте поделилась фото со съемок новых «Гардемаринов»
Почти 7 тысяч петербуржцы пожаловались на укусы клещей
Горизбирком не видит нарушений в сборе подписей в метро
В Колпинском районе удалось локализовать пожар в ангаре с пластиковыми трубами
Волховчане просят Путина разобраться с «Фосагро»