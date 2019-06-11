Путин подумает об увольнении генералов из-за дела Голунова

Президент рассмотрит ходатайство в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что Владимир Путин примет во внимание мнение главы МВД Владимира Колокольцева о необходимости уволить двух генералов полиции. Они имели отношение к делу журналиста Ивана Голунова, которого обвинили в сбыте наркотиков. Ходатайство обещали рассмотреть в положенный срок, передает ТАСС.

Напоминаем, что журналиста задержали 7 июня. Сам Голунов связывает заведенное на него дело с расследованием о похоронном бизнесе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Голунова признали невиновным и выпустили из-под домашнего ареста. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже прокомментировала освобождение журналиста, заявив, что нужно наказать тех, кто виноват в случившемся. Она убеждена, что инцидент заставляет россиян сомневаться в компетентности людей, работающих в правоохранительных органах.