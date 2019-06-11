Голунова признали невиновным и выпустили из-под домашнего ареста

Россияне тем временем просят наказать тех, кто допустил ошибку.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем рассказал глава МВД Владимир Колокольцев, передают РИА Новости. Он отметил, что невиновность журналиста доказали все проведенные экспертизы, так что дело о попытке сбыта наркотиков было закрыто. Колокольцев также считает, что начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и руководитель столичного УВД по ЗАО Андрей Пучков должны быть уволены.

Освобождение Голунова уже прокомментировала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая заявила, что такие ошибки дают поводов россиянам сомневаться в компетентности следственных органов.

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин уверен, что огромный вклад в восстановлении справедливости внесли неравнодушные люди и СМИ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы поддержали Голунова одиночными пикетами.