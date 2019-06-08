Петербуржцы поддержали Голунова одиночными пикетами

Вишневский развернул у Гостиного двора плакат и потребовал освобождения журналиста.

В Санкт-Петербурге прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного Ивана Голунова, сообщает “Мойка78” 8 июня. Журналиста “Медузы” обвиняют в покушение на распространение наркотиков.

У Гостиного двора в субботу кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга и депутат Заксобрания Борис Вишневский развернул плакат, где требует освобождения журналиста. К нему присоединился омбудсмен Александр Шишлов, сообщает “Мойка78”. По информации издания, пикеты идут второй день.

Ивана Голунова отправили под домашний арест, как Gazeta.SPb уже сообщила ранее. Журналисту грозит от 10 до 20 лет заключения. В квартире правоохранительные органы якобы нашли следы производства наркотических веществ. Ближайшие 2 месяца Голунов не сможет использовать средства связи и Интернет.