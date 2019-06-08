По решению суда Иван Голунов отправлен под домашний арест

Сегодня, 8 июня, Никулинский районный суд Москвы вынес решение по делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Суд приговорил Голунова к ограничению свободы в виде домашнего ареста на два месяца. Также журналист не имеет права использовать средства связи и контактировать с другими фигурантами дела, предает издание «Медуза».

Просьба о домашнем аресте была направлена со стороны защиты Голунова. Следствие и прокуратура просили о заключении подсудимого под стражу.

Иван Голунов был задержан два дня назад в Москве. Во время задержания сотрудники правоохранительных органов нашли у него наркотики. Однако журналист говорил о своей невиновности. Он считает, что наркотики ему подбросили.

В сети в поддержку Голунова высказывалось множество известных людей, а том числе Борис Гребенщиков, Владимир Познер, Юрий Дудь и другие. Также журналиста поддержали сотни человек, который стояли у здания суда и, после решения о домашнем аресте, встречали Голунова восторженными криками.