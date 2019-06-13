Игрока «Зенита» Дриусси хочет купить итальянский клуб

Фото: ФК
Фото: ФК "Зенит"

Нападающим интересуется «Рома».

Такую информацию распространяют различные СМИ, но пока что официальных подтверждений ей не было. Уточняется, что Себастьян Дриусси может покинуть «сине-бело-голубых», если из «Ромы» уйдет Эдин Джеко. «Зенит» готов расстаться с футболистом за 15 миллионов долларов. Сейчас в нем заинтересованы как минимум три клуба.

Напоминаем, что Дриусси заключил контракт с петербургским футбольным клубом до июня 2021 года. За прошедший сезон он сыграл в 42 матчах, в которых забил 13 голов. До «Зенита» играл за «Ривер Плейт».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Зенит” рассказал о конфликте Лунева с сотрудником “России”. Сотрудники авиакомпании якобы создали ситуацию, при которой спортсмен мог опоздать на рейс. Футболист выразил “лишние эмоции”, а позже ему пришлось улететь в Санкт-Петербург другим рейсом. Клуб считает конфликт исчерпанным и уверяет, что все осталось позади.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
зенит себастьян дриусси трансфер
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Два человека получили травмы в ДТП на Кондратьевском
Пять миллионов человек посетили мероприятия в День России
Игрока «Зенита» Дриусси хочет купить итальянский клуб
Три квартиры тушили в Петербурге этой ночью
Дан старт творческого конкурса «Многогранный Петербург»
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной через Зеленского
Письма Эйнштейна выставили на торги в Нью-Йорке. Одно из них стоит 50 тыс ...
Зоозащитники против создания тропы для наблюдения за нерпами в Ленобласти