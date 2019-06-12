“Зенит” рассказал о конфликте Лунева с сотрудником “России”

Лунев заплатил за инцидент 1000 рублей. Фото:
Лунев заплатил за инцидент 1000 рублей. Фото: "Зенит"

Вратарю чемпионского клуба пришлось улететь в Петербург другим рейсом.

В ФК “Зенит” Санкт-Петербурга прокомментировали происшествие с участием вратаря клуба и сборной России Андрея Лунева, передает ТАСС 12 июня. В петербургском клубе заявили, что инцидент остался позади.

В СМИ появилась информация, что Лунев вступил в конфликт с сотрудником авиакомпании “Россия” у стойки регистрации во Внуково 11 июня. Футболист якобы был пьян, к стойке вызвали охрану. Вратаря оштрафовали за мелкое хулиганство и отпустили.

В клубе Лунева объяснили, что сотрудники авиакомпании создали ситуацию, при которой спортсмен мог опоздать на рейс. Футболист выразил “лишние эмоции”, а позже ему пришлось улететь в Петербург другим рейсом.

В “Зените” не подтвердили и не опровергли заявление в СМИ, что Лунев был пьян.

В пятницу 14 июня “Зенит” в полном составе соберется на медосмотр.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Лунев устроил дебош в московском аэропорту.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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