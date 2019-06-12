СМИ: вратарь “Зенита” Лунев устроил дебош во Внуково

Лунев не вышел на поле в игре против Кипра. Фото: "Зенит"

Лунев не вышел на поле в игре против Кипра. Фото: "Зенит"

Вратарь возвращался в Санкт-Петербург — в пятницу у команды медосмотр.

Андрей Лунев устроил дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ. Вратарь ФК “Зенит” Санкт-Петербурга и сборной России якобы получил проблемы с полицией во вторник 11 июня.

В этот день сборная РФ обыграла Кипр в Нижнем Новгороде. Лунев так и не вышел на поле — в воротах стоял Гильерме.

Телеканал сообщает, что спортсмен напал на сотрудника компании “Россия” у стойки регистрации. Полицейские отпустили его после протокола о мелком хулиганстве.

Лунев, если это был он, возвращался в Санкт-Петербург. В пятницу 14 июня футболисты “Зенита” соберутся на медосмотр. Если информация подтвердится, Лунева, возможно, ждет серьезный разговор с главным тренером “Зенита” Сергеем Семаком.

Андрею Луневу 27 лет. Он играет за “Зенит” с 2016 года.

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